После проверки МОК Россия может лишиться первого места в Сочи

Международный олимпийский комитет перепроверит все допинг-пробы, взятые у российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.

Речь идет о перепроверке 254 образцов мочи российских атлетов. Отмечается, что ранее были перепроверены все 63 пробы крови, взятые у них на Олимпийских играх, и они не показали наличия допинга.

Сегодня в Лондоне была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Эта комиссия расследует применение допинга в российском спорте.

Макларен сообщил, что 12 российских медалистов Игр в Сочи были вовлечены в допинговую программу. Он также обвинил в руководстве манипуляциями с допинг-тестами тогдашнего министра спорта Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных.

Сегодня же швейцарский юрист Денис Освальд, который проводит перепроверку допинг-проб по заданию МОК, заявил, как сообщает AP, что Россия, если будет доказано употребление допинга 12 медалистами, может потерять первое место в медальном зачете по итогам сочинской Олимпиады.