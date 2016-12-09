Роналду отчитался о выводе в офшоры более 200 млн евро

Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду отчитался в своих зарубежных сбережениях по итогам 2015 года. Об этом сообщает издание Marca.

Согласно опубликованной декларации, ему принадлежало 203,8 млн евро за пределами Португалии, гражданином которой он является.

На прошлой неделе немецкий журнал Spiegel со ссылкой на утечки финансовых документов сообщил, что Роналду вывел в зарубежные офшоры около 150 миллионов евро, не уплатив с них налогов в Португалии или Испании.

«Думаете, я из-за этого волнуюсь? Нет. Я не боюсь», — прокомментировал он позднее эти обвинения.

В Испании продолжается расследование по делу о неуплате налогов футболистом. Официально власти этой страны не предъявляли обвинения Роналду.