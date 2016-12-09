Роспотребнадзор опроверг отключение вышек сотовой связи в метро Москвы

Роспотребнадзор опроверг информацию об отключении сотовых станций в Московском метрополитене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На сегодняшний день речь о каком бы то ни было отключении сотовых станций в метро не идет, процесс получения разрешений на базовые станции идет в штатном режиме», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Ведомости» писали о том, что уже сегодня сотовые компании должны предоставить в метрополитен разрешительные документы на свои базовые станции, иначе, по предписанию Роспотребнадзора, будет отключено питание этих станций.