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09 декабря 2016, 22:44
Евросоюз Россия санкции

Дипломаты рассказали о намерении ЕС продлить антироссийские санкции

Европейский Союз
Европейский Союз
Фото: coe.int

После встречи лидеров стран Европейского союза, которая состоится в Брюсселе 15 декабря, антироссийские санкции ЕС будут продлены еще на шесть месяцев, передает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их словам, по окончании брюссельской встречи представители Франции и Германии кратко проинформируют своих коллег из других стран Евросоюза о продлении санкций в отношении России.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Бундестага —председатель комитета Бундестага по внешним делам Норберт Реттген и депутат от партии «зеленых» «Союз-90» Франциска Брантнер — призвали ЕС не только продлить антироссийские санкции, но и расширить их спектр.

24 ноября глава Евросовета Дональд Туск обещал принять решение по санкциям против России до намеченного на декабрь саммита ЕС.

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