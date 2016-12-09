09 декабря 2016, 16:54
Шипулин пришел третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Россиянин Антон Шипулин занял третье место в спринтерской гонке, проходившей на этапе Кубка мира по биатлону в Словении. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.
Первым в спринте стал француз Мартен Фуркад, пробежавший дистанцию в 10 километров за 23 минуты 11,7 секунды. Вторым прибежал норвежец Йоханнес Бе (+13,7 секунды). Шипулин отстал от Фукарда на 15,1 секунды.
При этом на двух огневых рубежах Шипулин не допустил ни одного неточного выстрела.
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