Группа ВТБ отбирает самые перспективные стартапы Фонда «Сколково»

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова, а также представители розничного, корпоративного, инвестиционного, транзакционного бизнеса банков ВТБ, ВТБ24, ВТБ Капитал и Почта Банка приняли участие во втором этапе отбора стартапов инновационных разработок в сфере FinTech Фонда «Сколково» и провели встречу с 10 резидентами Фонда: Intervale, PayQR, Group-IB, RuSIEM, Security Vision, TopView, Крибрум, Наносемантика, LiveTex, Документовед. Компании представили свои инновационные разработки в банковской сфере.

«Мировая банковская отрасль сегодня стоит на пороге серьезных изменений, подталкиваемая развитием информационных технологий, так называемой цифровизацией экономики. ИТ кластеру «Сколково» удалось собрать лучшие компании, предлагающие революционные технологии, меняющие финансовый мир. Мы рады, что Группа ВТБ видит в нас партнера, и гордимся тем, что ВТБ выбирает российские технологии для создания новых конкурентных преимуществ и сервисов для клиентов», – комментирует встречу Игорь Богачев, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково».

«Инновационные решения в области финансовых технологий, представленные резидентами Фонда «Сколково», несомненно, вызывают большой интерес у Группы, – отмечает Ольга Дергунова, Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ. – Для ВТБ использование современных банковских технологий является одним из приоритетов, поэтому мы с большим интересом принимаем участие в данном проекте и готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество с самыми перспективными стартапами Фонда».

Внимание ведущей российской финансовой группы привлекли компании Наносемантика и LiveTex, которые занимаются разработкой виртуальных консультантов и чат-ботов для банков. Также интересные решения для Группы представили стартапы, которые проводят разработки по применению искусственного интеллекта и создают новейшее программное обеспечение по защите от киберугроз.

В результате проведенного в июле первого этапа отбора, в банках Группы ВТБ были организованы 4 пилотных проекта с компаниями-резидентами «Сколково»: VisionLabs, Cashoff, Double Data, ЦРТ. Тестирование некоторых технологий уже успешно завершено, в данный момент идет подведение итогов с оценкой возможности дальнейшего использования технологий в рамках Группы.