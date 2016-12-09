Парламент объявил импичмент президенту Южной Кореи

Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за объявление импичмента президенту страны Пак Кын Хе, сообщает Reuters.

За импичмент проголосовали 234 депутата из 300 при необходимом минимуме в 200 голосов.

Соответствующее решение принято большинством депутатов на фоне коррупционного скандала в стране. В октябре прокуратура предъявила подруге президента Чхве Сун Силь официальные обвинения в коррупции. Ее также заподозрили в непосредственном вмешательстве в государственные дела и «злоупотреблении влиянием». Участие подруги в управлении страной признала и сама Пак Кын Хе.

В ноябре по Южной Корее прокатилась волна массовых митингов с требованием отставки президента.

До проведения новых выборов исполнять обязанности президента Южной Кореи будет премьер-министр государства Хван Ге Ан.