СМИ узнали о лишении Страшнова многомиллионной премии

«Почта России» может подвергнуться внеочередной аудиторской проверке, по итогам которой ее руководитель Дмитрий Страшнов может лишиться большей части своей премии. Об этом пишет Life со ссылкой на источник в правительстве.

Собеседник издания рассказал, что 8 декабря на встрече руководства Минкомсвязи и представителей Генпрокуратуры РФ обсуждались выявленные нарушения по результатам состоявшейся 12 ноября проверки.

Генпрокуратура ранее просила СКР завести дело на Страшнова из-за его премирования, также прокуроры усмотрели в действиях двух чиновников Минкомсвязи, которой подчиняется «Почта России», халатность.

По данным источника, возможен вариант, при котором уголовные дела не будут возбуждены. Если Минкомсвязи назначит в «Почту России» независимую аудиторскую проверку, а премия Страшнова по итогам 2014 года будет понижена. Пока, по его словам, решение находится в стадии обсуждения.

9 декабря СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ провели в главном офисе ФГУП «Почта России» обыск с изъятием документов. Стало известно, что осматривался кабинет Страшнова, были изъяты документы о зарплатах топ-менеджеров организации и жесткие диски компьютеров, установленных в бухгалтерии и отделе кадров.

Представители «Поты России» опровергли сообщения об обысках, заявив, что передали документы сотрудникам ФСБ «в рамках рабочего взаимодействия».

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил «Интерфаксу», что Дмитрию Страшнову грозит административное наказание.

«Несмотря на то, что мы направили представление о возможном возбуждении уголовного дела, речь не идет о наказании, связанном с лишением свободы. Скорее всего, это будет административное наказание. Но, еще раз подчеркну, решать это – прерогатива СК», — сообщил Куренной.