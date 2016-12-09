Армия Сирии прекратила наступление в Идлибе и Дамаске

Сирийские войска в одностороннем порядке прекратили боевые действия в некоторых районах провинций Идлиб и Дамаск, передает Reuters со ссылкой на военный источник, знакомый с деталями антитеррористических операций Вооруженных сил САР.

По его словам, военные действия были прекращены сегодня, 9 декабря, с 18:00 по местному времени. Приостановлено наступление сирийской армии «в районе населенных пунктов Мадайя и Забадани мухафазы Дамаск, а также городов Фуа и Кефрайя мухафазы Идлиб», уточнил источник.

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, призывающую срочно прекратить кровопролитие в Сирии. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин отметил очевидные недостатки этого документа — в частности попытку возложить всю ответственность за сирийский конфликт на правительство действующего президента республики Башара Асада.