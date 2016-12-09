09 декабря 2016, 18:20
Умер бывший министр образования Александр Тихонов
На 70-м году жизни скончался бывший министр общего и профессионального образования России, директор Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Тихонов. Об этом сообщается на сайтах ВШЭ и Минобрнауки.
Тихонов был министром с апреля по август 1998 года.
В 1972 году он окончил Московский институт электроники и математики, с которым был связан всю последующую жизнь.
Он написал свыше 150 научных работ, включая учебники и учебные пособия. Также был научным руководителем десятков аспирантов и докторантов.
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