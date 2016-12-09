Умер бывший министр образования Александр Тихонов

На 70-м году жизни скончался бывший министр общего и профессионального образования России, директор Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Тихонов. Об этом сообщается на сайтах ВШЭ и Минобрнауки.

Тихонов был министром с апреля по август 1998 года.

В 1972 году он окончил Московский институт электроники и математики, с которым был связан всю последующую жизнь.

Он написал свыше 150 научных работ, включая учебники и учебные пособия. Также был научным руководителем десятков аспирантов и докторантов.