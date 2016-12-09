Госдума отказалась запрещать трансгендерам жениться

Нижняя палата российского парламента отклонила законопроект о запрете браков с трансгендерами в первом чтении, сообщается на сайте Государственной думы.

Авторами инициативы выступили депутаты из «Справедливой России» Олег Михеев и Дмитрий Горовцев, проект они вынесли на рассмотрение коллег в ГД еще в мае прошлого года. В документе предлагалось внести соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ.

Михеев и Горовцев аргументировали свое предложение тем, что семья, где один из супругов сменил пол или находился в состоянии его смены на момент бракосочетания, по своей сути противоречит российской традиционной культуре и нормам нравственности.

Оценивая их инициативу на состоявшемся сегодня, 9 декабря, заседании Госдумы, глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева попросила депутатов больше не вносить «такую ерунду» на рассмотрение парламента.

Тот же комитет рассматривал законопроект о запрете браков с трансгендерами в начале ноября и дал ему отрицательную оценку, пояснив, что сотрудники загсов не имеют права «лезть под одежду» к молодоженам.