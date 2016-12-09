Медведев уволил первого замглавы Минобрнауки

Премьер-министра РФ Дмитрий Медведев уволил первого заместителя министра образования и науки Наталью Третьяк по ее просьбе. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Информация о ее возможном уходе появилась 12 октября, Третьяк от комментариев отказалась.

До прихода на должность руководителя Минобра Ольги Васильевой Третьяк отвечала за работу правового департамента, а также департаментов госслужбы, управления делами и сетью подведомственных организаций.

15 ноября премьер РФ в связи с переходом на другую работу подписал распоряжение об освобождении Екатерины Толстиковой от должности заместителя министра образования и науки РФ.

28 ноября Дмитрий Медведев по собственному желанию уволил заместителя министра образования и науки Алексея Лопатина.

8 декабря стало известно, что с 12 декабря покинут свои посты директор департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки России Григорий Андрущак и директор департамента науки и технологий Минобрнауки РФ Сергей Салихов.