СМИ узнали о кандидатуре главы Минтруда при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп, возможно, рассматривает в качестве кандидата на пост главы американского министерства труда генерального директора сети фастфуда CKE Restaurants Энди Паздера, пишет The Wall Street Journal.

Падер, в частности, последовательно выступает против избыточного регулирования бизнеса и увеличения оплаты сверхурочной работы сотрудников.

В собственности CKE Restaurants находятся заведения быстрого питания Carl's Jr., Hardee's, Green Burrito и Red Burrito, их общая выручка достигает 1,3 млрд долларов в год.

Напомним, сам Дональд Трамп, как стало известно ранее, избавился от всех своих акций перед началом президентской гонки, чтобы избежать конфликта интересов в случае победы на выборах.