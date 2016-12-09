Сенаторы попросили Трампа поскорее определиться насчет Украины

Избранный президент США Дональд Трамп получил открытое письмо, подписанное 27 американскими сенаторами, которые считают необходимым усилить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, передает Reuters.

«В свете продолжающейся агрессии России и неоднократных отказов уважать территориальную целостность и суверенное право Украины самостоятельно определять свою судьбу, мы также повторяем призыв к США увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Украины», — говорится в письме.

Среди сенаторов, которые поставили свою подпись под этим документом, — 12 представителей Республиканской партии и 15 демократов.

Отметим, что позиция Трампа в отношении Украины до сих пор остается неясной. Недавно это было отмечено министерством иностранных дел ФРГ, которое призвало избранного президента США поскорее определиться со своей точкой зрения для скорейшего разрешения кризиса.