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09 декабря 2016, 00:41
Дональд Трамп Украина

Сенаторы попросили Трампа поскорее определиться насчет Украины

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: state.gov

Избранный президент США Дональд Трамп получил открытое письмо, подписанное 27 американскими сенаторами, которые считают необходимым усилить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, передает Reuters.

«В свете продолжающейся агрессии России и неоднократных отказов уважать территориальную целостность и суверенное право Украины самостоятельно определять свою судьбу, мы также повторяем призыв к США увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Украины», — говорится в письме.

Среди сенаторов, которые поставили свою подпись под этим документом, — 12 представителей Республиканской партии и 15 демократов.

Отметим, что позиция Трампа в отношении Украины до сих пор остается неясной. Недавно это было отмечено министерством иностранных дел ФРГ, которое призвало избранного президента США поскорее определиться со своей точкой зрения для скорейшего разрешения кризиса.

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