Украина нашла 700 млн долларов на закупку российского газа зимой

У Украины есть около 700 млн долларов, предоставленных в виде международной помощи, которые можно использовать на приобретение российского газа зимой. Об этом агентству ТАСС сообщил источник на министерских переговорах по газу между Россией, Украиной и ЕС.

«Украина располагает достаточным количеством средств для приобретения российского газа в зимний период, если в этом будет необходимость. Речь идет о сумме порядка 700 млн долларов», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что зимой его стране может дополнительно потребоваться до 4 млрд кубометров газа.