СКР рассказал об активном следствии по делу Улюкаева

Следственный комитет России сообщил о работе по противодействию коррупции. В частности, ведомство ведет несколько резонансных дел.

«В настоящее время продолжаются активные следственные действия по уголовным делам коррупционной направленности: в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, губернатора Кировской области Никиты Белых», — говорится в сообщении на сайте СКР.

14 ноября Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в 2 млн долларов. 15 ноября в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве «Зенит-Арены» задержали Оганесяна.

Мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова подозревают в махинациях при предоставлении земли под завод «Роснано» в Ярославской области. Полковник Захарченко подозревается в получении взятки. В квартире, записанной на его сестру, оперативники нашли наличными 8 млрд рублей. Никита Белых был задержан по подозрению во взяточничестве.