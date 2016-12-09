Кабмин оставил размер пособий по безработице неизменным

Правительство РФ оставило без изменений нижний и верхний уровни пособия по безработице в 2017 году. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, минимальная величина пособия в 2017 году будет составлять 850 рублей, максимальная – 4900 рублей.

Аналогичные суммы действуют в текущем году.

В ноябре в Министерстве труда и социального развития сообщили, что в кабмине находится законопроект, предусматривающий повышение пособия по безработице до уровня прожиточного минимума. Однако глава департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов подчеркивал, что речь идет лишь о планах на будущее.