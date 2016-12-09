09 декабря 2016, 18:51
Кабмин оставил размер пособий по безработице неизменным
Правительство РФ оставило без изменений нижний и верхний уровни пособия по безработице в 2017 году. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства.
Согласно документу, минимальная величина пособия в 2017 году будет составлять 850 рублей, максимальная – 4900 рублей.
Аналогичные суммы действуют в текущем году.
В ноябре в Министерстве труда и социального развития сообщили, что в кабмине находится законопроект, предусматривающий повышение пособия по безработице до уровня прожиточного минимума. Однако глава департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов подчеркивал, что речь идет лишь о планах на будущее.
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