Захарова опровергла приписанное Лаврову оскорбление телеоператора

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала РБК появившиеся в СМИ сообщения о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оскорбил оператора Reuters, назвав его дебилом.

По словам Захаровой, она видела видеозапись, из-за которой появились подобного рода сообщения, но не усмотрела там доказательств оскорбления оператора со стороны Сергея Лаврова. Министр «никого не обзывал», заверила официальный представитель МИДа.

Он «спросил у оператора с включенной камерой, что он хочет, оператор ничего не сказал и продолжал снимать, министр прошел своим путем и ничего не говорил», пояснила Захарова.

На видеозаписи Лавров идет по коридору в преддверии встречи со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, останавливается и спрашивает: «Еще пока не пришел он?», а девушка отвечает «Нет еще». Затем Лавров смотрит в камеру и по-английски спрашивает: «Что вы хотите?».

После этой реплики российский министр поворачивается к объективу боком и проходит в комнату, а за кадром как раз в этот момент звучит произнесенное кем-то слово, напоминающее «дебилы». Доказательств того, что его сказал Сергей Лавров, на видеозаписи нет.