Минобороны организовало вывод мирных жителей с востока Алеппо

Жители кварталов восточного Алеппо при содействии российского Центра примирения выходят через гумкоридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. На портале ведомства ведется онлайн трансляция этой операции.

В первой половине субботы, 10 декабря, из восточных районов Алеппо вышли более 20 тысяч мирных жителей, 1217 боевиков сложили оружие. Отмечается, что жителей города размещают в специальных гуманитарных центрах, где их обеспечивают горячим питанием и оказывают медицинскую помощь. В Минобороны подчеркивают, что на время вывода мирных граждан сирийские войска приостановили наступление.

По данным российских военных, в настоящее время сирийские правительственные войска контролируют большую часть сирийского Алеппо — 93%. Как заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, после завершении гуманитарной операции «освобождение кварталов Восточного Алеппо сирийскими войсками будет продолжено, боевики будут вытеснены или уничтожены».

За минувшую неделю сирийской правительственной армии при поддержке ВКС России удалось занять большинство районов восточного Алеппо, включая старую часть города. Наступление прекратилось после принятого решения создать гуманитарные коридоры, о котором 8 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. За прошедшие сутки из подконтрольных террористам районов Алеппо вышли около 18 тысяч человек.

9 декабря Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ООН) большинством голосов приняла резолюция о немедленном прекращении боевых действий в Сирии. За документ, призывающий Совет безопасности ООН принять все возможные меры для предотвращения дальнейшего кровопролития на сирийской территории, проголосовали представители 122 стран. Против резолюции выступили 13 участников заседания, включая постпредов России, Белоруссии, КНДР, Ирана и самой Сирии. 36 представителей стран-членов ООН воздержались от участия в голосовании.

Одно из требований, прописанных в резолюции, — обеспечение агентствам Организации объединенных наций и всем гуманитарным организациям «безопасного, постоянного, беспрепятственного и безоговорочного» доступа во все районы Сирии для оказания помощи местным жителям.