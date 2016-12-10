В ДТП на трассе под Оренбургом погибли семь человек

На востоке Оренбургской области столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погибли семь человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным спасателей, авария произошла в 19:12 по местному времени в округе города Гай на 249-м км трассы Оренбург — Орск. Столкнулись автомобили Nissan, Kia Spectra, Toyota и Skoda. В результате на месте погибли семь человек, еще семеро были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Их доставили в лечебные учреждения Орска.

В МЧС уточнили, что среди погибших трое мужчин и четыре женщины. В числе пострадавших четыре ребенка 2006, 2010 и 2015 года рождения.

Отмечается, что по результатам проверки и установления обстоятельств ДТП будет принято процессуальное решение.