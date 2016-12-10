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10 декабря 2016, 12:54
теракт Франция

Новый премьер Франции предложил продлить режим ЧП в стране

Теракты в Париже
Теракты в Париже
Фото: america.aljazeera.com

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв сообщил о предложении правительства до 15 июля 2017 года продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов в Париже, передает Reuters.

Предположительно, соответствующее решение будет одобрено кабинетом министров 13 декабря. После этого предложение правительства должны поддержать парламентарии. Депутаты нижней палаты парламента, как ожидается, рассмотрят его во вторник, а сенаторы — в четверг.

Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов в Париже 13 ноября прошлого года. Позже его неоднократно продлевали. Так, в июле национальная ассамблея Франции продлила этот режим на полгода из-за террористической угрозы в стране.

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