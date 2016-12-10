Новый премьер Франции предложил продлить режим ЧП в стране

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв сообщил о предложении правительства до 15 июля 2017 года продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов в Париже, передает Reuters.

Предположительно, соответствующее решение будет одобрено кабинетом министров 13 декабря. После этого предложение правительства должны поддержать парламентарии. Депутаты нижней палаты парламента, как ожидается, рассмотрят его во вторник, а сенаторы — в четверг.

Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов в Париже 13 ноября прошлого года. Позже его неоднократно продлевали. Так, в июле национальная ассамблея Франции продлила этот режим на полгода из-за террористической угрозы в стране.