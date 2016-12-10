Президент Ганы заранее признал свое поражение на выборах

Действующий президента Ганы Джон Махама официально объявил о своем поражении на выборах нового главы государства, передает Reuters.

Итоги состоявшегося накануне голосования пока не обнародованы, но местные СМИ уже сообщили, что на выборах с большим отрывом лидирует глава оппозиционных сил страны Нана Акуфо-Аддо.

По предварительным данным, оппозиционер набрал 53%, а у его конкурента Джона Махамы — 45,2% голосов (это результаты на основе подсчитанных бюллетеней в 218 округах из 275).