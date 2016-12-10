10 декабря 2016, 00:38
Президент Ганы заранее признал свое поражение на выборах
Действующий президента Ганы Джон Махама официально объявил о своем поражении на выборах нового главы государства, передает Reuters.
Итоги состоявшегося накануне голосования пока не обнародованы, но местные СМИ уже сообщили, что на выборах с большим отрывом лидирует глава оппозиционных сил страны Нана Акуфо-Аддо.
По предварительным данным, оппозиционер набрал 53%, а у его конкурента Джона Махамы — 45,2% голосов (это результаты на основе подсчитанных бюллетеней в 218 округах из 275).
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