Samsung принудительно заблокирует в США все Galaxy Note 7

Южнокорейская корпорация Samsung принудительно заблокирует все смартфоны Galaxy Note 7 в США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-службу производителя.

19 декабря компания выпустит обновление программного обеспечения, которое заблокирует возможность зарядки аккумуляторов данной модели и запретит смартфону подключаться к мобильным сетям и беспроводному интернету.

В Samsung подсчитали, что пользователи сдали 93 процента купленных Note 7. При этом оставшиеся 7 процентов представляют серьезную опасность для пользователей, так как специалистам не удалось решить проблему самовозгорания аккумуляторов.

Ранее инженеры компании Instrumental, помогающей производителям электроники находить проблемные места в их продуктах, провели диагностику смартфона Galaxy Note 7. В ходе тестирования выяснилось, что компоненты смартфона находятся слишком близко друг к другу. Поэтому значительное влияние на устройство оказывал даже небольшой перегрев от ношения в чехле или кармане, а также падение гаджета. Это приводило к сжатию полимерного разделителя в аккумуляторе, в результате чего и происходил взрыв. По мнению инженеров, чтобы решить проблему, необходимо по другому расположить элементы внутри телефона, а не просто сменить модель аккумулятора.