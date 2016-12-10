СМИ узнали о планах Японии ослабить санкции и смягчить визовый режим с РФ

Власти Японии намерены упростить визовый режим для граждан России, тем самым, фактически, ослабив санкции. Об этом пишет газета Asahi Shimbun.

По данным издания, об этом решении японских властей будет объявлено во время визита в страну президента России Владимира Путина, который встретится с премьер-министром Синдзо Абэ.

Предполагается, что Токио увеличит срок действия долгосрочных виз, которые выдаются россиянам, с трех до пяти лет. Таким образом, отмечает издание, японское правительство фактически смягчит санкции, которые были введены в 2014 году.

Намерение Абэ изменить визовый режим с Россией, по мнению Asahi Shimbun, связан с желанием японского премьера достигнуть прогресса в экономическом сотрудничестве, план которого был согласован между правительствами двух стран в мае — октябре этого года.

Также отмечается, что в случае успеха на переговорах Путина и Абэ Япония может возобновить ряд консультаций с Россией по ряду других вопросов, которые японское правительство до сих пор отказывалось рассматривать. Содержание вопросов и их характер издание не раскрывает.