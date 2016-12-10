В Крыму более 15 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Из-за прорыва на теплотрассе в Керчи без теплоснабжения остались более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

«Без отопления находятся 15 тысяч 672 человека и десять социально значимых объектов, восемь из которых без круглосуточного пребывания людей», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают ремонтно-восстановительные бригады «Керчьтеплокоммунэнерго» и спасатели.

Информация о порыве на теплотрассе в городе Керчь https://t.co/zlHtDsttFi pic.twitter.com/Pts7yjZdgJ — МЧС Республики Крым (@rk_mchs) 10 декабря 2016 г.

Год назад Крым остался без электричества, после того как украинскими экстремистами были подорваны опоры ЛЭП в приграничной Херсонской области Украины. В регионе был введен режим ЧС.