10 декабря 2016, 12:46
В Крыму более 15 тысяч человек остались без тепла из-за аварии
Из-за прорыва на теплотрассе в Керчи без теплоснабжения остались более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
«Без отопления находятся 15 тысяч 672 человека и десять социально значимых объектов, восемь из которых без круглосуточного пребывания людей», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте аварии работают ремонтно-восстановительные бригады «Керчьтеплокоммунэнерго» и спасатели.
Информация о порыве на теплотрассе в городе Керчь https://t.co/zlHtDsttFi pic.twitter.com/Pts7yjZdgJ— МЧС Республики Крым (@rk_mchs) 10 декабря 2016 г.
Год назад Крым остался без электричества, после того как украинскими экстремистами были подорваны опоры ЛЭП в приграничной Херсонской области Украины. В регионе был введен режим ЧС.
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