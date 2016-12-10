Керри попросил у России «проявить милость» в отношении оппозиции в Алеппо

Госсекретарь США Джон Керри призвал Москву и Дамаск «проявить милость» в отношении бойцов вооруженной оппозиции в сирийском городе Алеппо, передает ТАСС.

«Мы думаем, что Россия и [президент Сирии Башар] Асад сейчас имеют предпочтительную позицию, чтобы проявить немного милости (...) Если они действительно хотят начать мирный процесс и прекратить эту войну, они должны предоставить гарантии, что люди из Алеппо не пойдут на бойню», — заявил американский дипломат 10 декабря по итогам прошедшей в Париже встречи «Группы друзей Сирии».

Джон Керри подчеркнул, что это стало бы «простым и прямым шагом» со стороны России и Сирии, «но в этом и вся сложность». Кроме того, госсекретарь США призвал сирийскую вооруженную оппозицию в Алеппо сделать первый шаг к миру и пообещал передать главе МИД России Сергею Лаврову результаты встречи «друзей Сирии».

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило об организации вывода мирных жителей с востока Алеппо. По данным российских военных, в первой половине субботы, 10 декабря, из восточных районов Алеппо вышли более 20 тысяч мирных жителей, 1217 боевиков сложили оружие.

В свою очередь, официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что после завершении гуманитарной операции «освобождение кварталов Восточного Алеппо сирийскими войсками будет продолжено, боевики будут вытеснены или уничтожены».