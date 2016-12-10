В Красноярске открыли первую в России церковь при торговом центре

В одном из торговых центров Красноярска впервые в России открыли храм-часовню во имя святого Феодора Томского, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу местной епархии.

«Здесь люди нуждаются в духовном окормлении. Ведь там, где торговля, всегда много негатива. А теперь есть место, где каждый может духовно очиститься. Всем, кто на службы приходил, очень понравилось», — цитирует издание слова протоиерея Георгия Козгова, прокомментировавшего открытие церкви.

В пресс-службе епархии рассказали, что весной 2016 года руководство торгового центра обратилось с просьбой о духовном окормлении сотрудников охраны и посетителей. Сначала на территории центра была выделена небольшая комната, где священник регулярно выступал с проповедями, совершал исповедь и причастие. Когда комната перестала вмещать всех желающих, руководство выделило более просторное помещение, в котором и была открыта храм-часовня.