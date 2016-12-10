Billboard признал Мадонну женщиной года в музыке

Популярная американская певица Мадонна получила награду «Женщина года в музыке» от журнала Billboard. Об этом сообщается на сайте издания.

Церемония вручения премий состоялась 9 декабря. В речи после награждения певица назвала «противоречием» свое нахождение на сцене, в то время как многие влиятельные артисты — например, Майкл Джексон, Дэвид Боуи, Эми Уайнхаус — уже ушли из жизни. Она призналась, что ее примером для подражания стал Дэвида Боуи, глядя на которого она решила, что в музыке можно «делать что угодно». «Оказалось, правил нет, если ты мальчик. А если девочка — есть», — заявила певица.

Мадонна также отметила, что сейчас в мире воцарился сексизм, женоненавистничество и мужской шовинизм. При этом она выразила благодарность оргкомитету премии, который признал ее способность успешно выступать в такой атмосфере уже более тридцати лет.

Ранее американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире. Его возглавила Тейлор Свифт, которая в 2016 году заработала 170 млн долларов. Мадонна заняла в этом рейтинге третье место, заработав 76,5 млн долларов. Также отмечалось, что ее тур Rebel Heart собрал 170 млн зрителей по всему миру.