Фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе

Российская спортсменка Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Марселе. Об этом сообщается в официальном микроблоге фигуристки.

Медведева набрала 79,21 балла, поставив, таким образом, новый рекорд мира.

Мировой рекорд Евгении Медведевой в короткой программе! Видео, фото обзорhttps://t.co/q7aKAY3nNF — Евгения Медведева (@medvedeva_news) 10 декабря 2016 г.

Прежний принадлежал японской фигуристке Мао Асаде (78,66) и не менялся с 2014 года.

Второе место на соревнованиях в Марселе заняла канадка Кейтлин Осмонд, третье — Сатоко Мияхара из Японии.

Остальные россиянки после первого вида занимают в турнире еще три места. Анна Погорилая — четвертая, Елена Радионова — пятая, замыкает шестерку Мария Сотскова.