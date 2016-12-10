В Петербурге умер старейший режиссер «Ленфильма» Сергей Микаэлян

В Петербурге на 93-м году жизни скончался народный артист России, старейший режиссер киностудии «Ленфильм» Сергей Микаэлян. Об этом сообщается на сайте студии.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Сергей Микаэлян был ветераном Великой Отечественной войны. В 17 лет отправился добровольцем на фронт, был ранен под Ржевом. В 1951 году окончил ГИТИС. С 1956 года творчество режиссера связано с киностудией «Ленфильм».

Микаэлян снял фильмы «Иду на грозу», «Принимаю бой», «Всего одна жизнь», «Расскажи мне о себе», «Гроссмейстер», «Премия», «Вдовы», «Влюблен по собственному желанию», «Рейс 222», «Сто солдат и одна девушка», «Разборчивый жених», «Французский вальс», «Звездочка моя ненаглядная».

В 1963 году режиссер снял первый советский стереофонический фильм «Разноцветные камушки».