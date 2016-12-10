Михалков допустил критику «Ельцин-центра» без его посещения

Кинорежиссер Никита Михалков подтвердил, что никогда не посещал в Екатеринубрге «Ельцин-центр», который подвергает резкой критике, передают «Вести».

«Я там не был, но мне абсолютно достаточного того, что я знаю и что является правдой», — сказал он.

Таким образом он ответил телеведущему Николаю Сванидзе на слова о том, что критикует заведение, в котором не был.

По словам кинорежиссера, заведением выбран «вектор с конкретной, ненавистнической идеологеммой». Михалков призвал отнестись к проблеме серьезно и скорректировать программу экспозиции.

Ранее в субботу вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина назвала «лживыми» высказывания кинорежиссера Никиты Михалкова о деятельности «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. На этой неделе Михалков в ходе выступления в Совете Федерации раскритиковал «Ельцин Центр», обвинив его в необъективном освещении истории России.