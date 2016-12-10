В Мосуле при ошибочном ударе ВВС США погибли около 90 военных

В результате ошибочного удара ВВС США в иракском Мосуле погибли около 90 человек, еще 100 получили ранения, сообщает портал Factiniraq.

В результате инцидента также пострадала военная техника иракской армии. Сообщается, что иракским военным пришлось отступить из района, который они занимали. Кроме того, по данным портала, несколько человек из 9-й дивизии, чьи позиции были атакованы ВВС США, оказались в плену у террористов.

Ранее сообщалось, что по просьбе иракской армии коалиция США нанесла авиаудар по госпиталю в Мосуле, в котором дислоцировалась группировка запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Данных о жертвах среди мирных жителей не приводилось.

Операция по освобождению Мосула началась 17 октября, в ней участвуют подразделения правительственных войск, полиции, а также курдские силы и ополчение. С воздуха действия войск поддерживает авиация западной коалиции во главе с США.