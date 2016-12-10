Иракская армия опровергла ошибочный удар ВВС США в Мосуле

Иракская армия не подтвердила информацию об ошибочном ударе ВВС США по ее военным в городе Мосул, где идут боевые действия террористов, сообщает РИА Новости со ссылкой на иракских военных.

«Нет никаких указаний, что коалиция допускала какую-либо ошибку в рамках операции в провинции Найнава (Мосул ее административный центр, - прим. ред.)», — уточняется в сообщении.

Также иракские военные призвали журналистов пользоваться достоверной информацией. Кроме того, в сообщении указывается, что коалиция оказала «большую поддержку операциям» и продолжает ее оказывать.

Ранее в субботу портал Factiniraq сообщил, что в результате ошибочного удара ВВС США в иракском Мосуле погибли около 90 человек, еще 100 получили ранения. В результате инцидента также пострадала военная техника иракской армии. Кроме того, иракским военным пришлось отступить из района, который они занимали. Также, по данным портала, несколько человек из 9-й дивизии, чьи позиции были атакованы ВВС США, оказались в плену у террористов.

Сообщения иракских СМИ об ошибочном ударе американской авиации в Мосуле прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В своем Facebook Захарова поинтересовалась, как на эту информацию отреагировали иностранные издания, в частности немецкие.​ «Интересно, что по этому поводу написали немецкие Welt или Bild? Вчера Welt опубликовала эссе главного редактора Bild на сирийскую тему, в котором он назвал Лаврова "военным преступником". Кого и как назовут независимые немецкие СМИ сегодня?» — написала Захарова.​