Мутко заявил о достижении Маклареном главной цели

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко считает, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен достиг поставленной им цели — бросить тень на весь российский спорт, сообщает агентство «Р-Спорт».

«Политически все понятно — цель достигнута, тень на российский спорт брошена. Надо спокойно отработать правовую сторону. Надеюсь, что будет создана комиссия, которая все рассмотрит и выслушает все доводы», — заявил Виталий Мутко.

Бывший министр спорта РФ подчеркнул, что ни в одном виде программы на Олимпийских играх 2014 года в Сочи россиянам не требовался допинг. «Никогда это не поддерживало, никогда это не покрывало ни государство, ни кто-то другой — у нас в этом не было необходимости», — уточнил он.

Виталий Мутко также выразил сомнения в том, что письма из доклада Макларена могут быть основанием для обвинений российских атлетов и спортивных чиновников. «Сегодня опять внимательно посмотрел все эти письма, переписки — являются ли они основанием [для обвинений], когда кто-то кому-то что-то пишет? И правильны ли они, подтверждены ли эти письма?» — задал вопрос вице-премьер.

В минувшую пятницу независимый эксперт WADA, профессор права канадского Университета Западного Онтарио Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада, посвященного государственной системе допинга в России. Первая часть доклада была обнародована летом, накануне Олимпиады в Рио и едва не привела к отстранению российской сборной от участия в соревнованиях. МОК согласился допустить сборную к соревнованиям в Бразилии, не став применять принцип коллективной ответственности, но некоторые спортсмены так и не были допущены к соревнованиям.

В новом докладе говорится, что все выводы, сделанные в первой части, подтверждены, что наверняка приведет к печальным последствиям для российского спорта, включая аннулирование завоеванных россиянами медалей Игр в Сочи.