Вдова Ельцина назвала «лживыми» высказывания Никиты Михалкова

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина назвала «лживыми» высказывания кинорежиссера Никиты Михалкова о деятельности «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. Текст заявления Ельциной опубликован на сайте центра.

«Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в Ельцин Центре! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!» — говорится в заявлении.

Наина Ельцина напомнила, что в центре планируется провести новогодние мероприятия. «Будут елки, Дед Мороз, театральные постановки... Это что — "инъекция разрушения национального самосознания"? Только в воспаленном воображении Михалкова может возникнуть такая интерпретация всего того, что делает Ельцин Центр», — пишет она.

Кроме того, вдова политика отметила, что 20 лет назад, в то время, как Михалков являлся доверенным лицом Бориса Ельцина на выборах 1996 года, режиссер иначе оценивал его деятельность. Наина Ельцина выразила сожаление тем, что Михалков с «легкостью» отрекся от того, что «он говорил и делал».

Ранее Никита Михалков в ходе выступления в Совете Федерации раскритиковал «Ельцин Центр», обвинив его в необъективном освещении истории России. «На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей», — заявил кинорежиссер.