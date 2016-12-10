В Стокгольме состоится церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольме и Осло 10 декабря пройдут церемонии вручения Нобелевских премий за 2016 год. Об этом сообщается на сайте оргкомитета.

Нобелевский день откроется в 15:00 по московскому времени вручением в Осло премии мира президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. Диплом и медаль вручит лично король Швеции Карл XIV Густав. После торжественного вручения награды лауреат прочтет традиционную нобелевскую лекцию.

В 18:30 по Москве церемонии вручения продолжатся в Стокгольме, где с 1901 года вручаются Нобелевские премии в области физики химии, медицины, а также литературы.

Отмечается, что на мероприятии в стокгольмском Сити-холле будут присутствовать члены королевской семьи Швеции. В банкете примут участие в общей сложности 1300 человек. Среди приглашенных предпочтение по традиции отдается людям науки и культуры.

В этом году Нобелевский комитет отметил 11 человек. В церемониях примут участие все лауреаты, за исключением музыканта и поэта Боба Дилана, который не смог приехать в Швецию.