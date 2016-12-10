Президенту Колумбии вручили Нобелевскую премию мира

Президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу торжественно вручили Нобелевскую премию мира за 2016 год, сообщает ABC News.

Торжественная церемония состоялась в субботу, 10 декабря, в мэрии шведского города Осло. Сантосу передали золотую медаль и чек на восемь млн шведских крон (1,1 млн долларов). В традиционной речи после награждения Сантос заявил, что вручение ему премии мира стало «подарком небес».

«По итогам этого соглашения [между властями Колумбии и боевиками Революционных вооруженных сил] мы можем сказать, что американский континент — от Аляски до Патагонии — стал землей мира», — приводит слова президента Колумбии агентство «Интерфакс».

Хуан Мануэль Сантос был награжден Нобелевской премией мира за достижение соглашения с повстанцами из рядов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) положить конец длившейся 52 года гражданской войне. Жертвами этого конфликта стали более 200 тысяч человек.

Как ранее сообщало «Полит.ру», в 18:30 по Москве церемонии вручения Нобелевских премий продолжатся в Стокгольме, где с 1901 года награждаются лауреаты в области физики химии, медицины, а также литературы. Дипломы и медали будет лично вручать король Швеции Карл XIV Густав.