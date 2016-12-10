Новак подтвердил готовность России сократить добычу на 300 тысяч баррелей

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия на переговорах с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) будет придерживаться ранее взятых на себя обязательств по сокращению добычи на 300 000 баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

«Мы свои обязательства объявили и будем придерживаться тех цифр, которые мы ранее говорили. Те страны, которые не-ОПЕК собрались здесь, я думаю, суммарно будет около 600 000», — цитирует агентство слова министра.

Глава Министерства энергетики РФ также заявил, что не видит рисков срыва этих договоренностей.

10 декабря в Вене состоится совещание ОПЕК с нефтедобывающими странами, не входящими в картель. Ранее в Минэнерго подтвердили участие в этой встрече главы ведомства Александра Новака.

30 ноября страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день с 1 января 2017 года Россия обещала взять на себя четверть.