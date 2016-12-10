Страны вне ОПЕК согласились сократить добычу более чем на 600 тысяч баррелей

На проходящей в Вене встрече Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) нефтедобывающие страны, не входящие в картель, согласились сократить добычу суммарно более чем на 600 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что Казахстан также согласился на сокращение добычи.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия на переговорах ОПЕК со странами-нерезидентами картеля будет придерживаться ранее взятых на себя обязательств по сокращению добычи на 300 000 баррелей в сутки.

«Мы свои обязательства объявили и будем придерживаться тех цифр, которые мы ранее говорили. Те страны, которые не-ОПЕК собрались здесь, я думаю, суммарно будет около 600 000», — цитирует агентство ТАСС слова министра.

30 ноября страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день с 1 января 2017 года Россия обещала взять на себя четверть.