Герман Греф стал медиаперсоной недели по версии «Полит.ру»

Руководитель Сбербанка Герман Греф, пришедший в одно из отделений банка в костюме, ограничивающем движения, и попытался получить кредит, выбран читателями «Полит.ру» медиаперсоной недели.

В традиционном итоговом опросе в соцсети «ВКонтакте» за руководителя крупнейшего банка России свои голоса отдали 41,5% участников опроса. Его ближайший конкурент по итогам опроса — президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которой парламент объявил импичмент, набрал 22 процента голосов.

Полностью итоги голосования выглядят следующим образом:

Герман Греф — 41,5%.

Кирк Дуглас — 2,4%.

Ричард Макларен — 9,8%.

Шавкат Мирзиёев — 4,9%.

Маттео Ренци — 12,2%.

Дмитрий Страшнов — 2,4%.

Дмитрий Шляхтин — 0%.

Леонид Юзефович — 0%.

Пак Кын Хе — 22%.