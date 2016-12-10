10 декабря 2016, 17:58
Герман Греф стал медиаперсоной недели по версии «Полит.ру»
Руководитель Сбербанка Герман Греф, пришедший в одно из отделений банка в костюме, ограничивающем движения, и попытался получить кредит, выбран читателями «Полит.ру» медиаперсоной недели.
В традиционном итоговом опросе в соцсети «ВКонтакте» за руководителя крупнейшего банка России свои голоса отдали 41,5% участников опроса. Его ближайший конкурент по итогам опроса — президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которой парламент объявил импичмент, набрал 22 процента голосов.
Полностью итоги голосования выглядят следующим образом:
Герман Греф — 41,5%.
Кирк Дуглас — 2,4%.
Ричард Макларен — 9,8%.
Шавкат Мирзиёев — 4,9%.
Маттео Ренци — 12,2%.
Дмитрий Страшнов — 2,4%.
Дмитрий Шляхтин — 0%.
Леонид Юзефович — 0%.
Пак Кын Хе — 22%.
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