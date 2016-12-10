На Байконуре выдвинули новую версию причины аварии «Прогресса»

Источники на космодроме Байконур заявили, что авария запущенного 1 декабря орбитального корабля «Прогресс» могла произойти из-за столкновения с третьей ступенью ракеты-носителя, передает «Интерфакс».

По информации источника, после отделения корабля от третьей ступени ее двигатели почему-то продолжали работать, из-за чего она ударилась о грузовой корабль.

«Интерфакс» отмечает, что официального подтверждения этой информации нет. В настоящее время госкомиссия продолжает расследование ЧП, рассматривая различные версии случившегося. Результаты ее работы будут обнародованы не ранее 20 декабря.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП) сообщило, что авария «Прогресса» произошла из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени. В самом ЦУПе это сообщение впоследствии опровергли. СМИ также сообщали о некачественной сборке двигателя третьей ступени, что и привело к потере корабля.