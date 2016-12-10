НТВ показал «сенсационные откровения» оппозиционера Ильи Пономарева

Телеканал НТВ, известный своими «разоблачениями» российской оппозиции, 10 декабря показал программу «Новые русские сенсации» с участием бывшего депутата Госдумы, оппозиционера Ильи Пономарева.

Бывший депутат Госдумы от «Справедливой России», Илья Пономарев сбежал из России после возбуждения против него уголовного дела за растрату средств фонда «Сколково». Авторы программы назвали его «серым кардиналом оппозиции» и рассказали, как он собирался привести к власти оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, в Кремль оппозиционеры якобы хотели въехать из СИЗО: они прямо в кабинете начальника изолятора делили властные посты. «Мы хотим изменить систему, а Навальный — взять власть», — объяснил Пономарев. По по поводу неудачи «цветной революции» депутат заявил: «Потому что в оргкомитете оказалось большинство либералов». «Надо было идти на площадь Революции», — добавил он.

По словам авторов фильма «оппозиционная тусовочка» хотела устроить Майдан, не хватало только крови: Борис Немцов еще в 2012 году знал, что может стать сакральной жертвой. Его убийство было на руку Касьянову, но взять власть оппозиционеры все равно не смогли. И уже не возьмут. «За Навального уже никто выходить не будет».

Ранее на официальном сайте НТВ был выложен промо-ролик передачи. В нем говорится, что в программе будут, «сенсационные и неожиданные для всех откровения беглого депутата Ильи Пономарева». В анонсе показаны фрагменты интервью с Пономаревым, где он, в частности, говорит: «Мы спокойно бы постепенно захватили бы большинство городов-миллионников».

На НТВ уже показывал такие фильмы об оппозиционерах, как «Касьянов день», в основе которого лежала запись, демонстрирующая интимную связь председателя ПАРНАСа Михаила Касьянова с активисткой ПАРНАСа Натальей Пелевиной, а также «Браудер и Ко», повествующий о связи сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера с Алексеем Навальным.