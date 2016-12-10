Дочь Шойгу нашла «чудовищные ошибки» в учебниках по ОБЖ

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу подвергла критике изложение информация об оказании первой помощи в учебниках по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) , пишет «Московский комсомолец».

«Если одни вообще не затрагивают важнейшие аспекты оказания первой помощи, то у других можно встретить просто чудовищные ошибки», — заявила Шойгу в интервью изданию.

В качестве примера она рассказала, что в учебниках советуют «в отсутствии антисептиков дезинфицировать раны бензином, при приступе эпилепсии — пристегнуть язык булавкой к нижней губе». «Или почему-то считается, что ударом кулаком в грудь можно „завести“ сердце. Ничего из перечисленного делать нельзя. Что-то просто навредит, а что-то может привести даже к летальному исходу», — пояснила она.

В каких именно учебниках ОБЖ содержатся ошибки, представитель МЧС не уточнила.

Юлия Шойгу добавила, что сегодня, в том числе и благодаря проекту МЧС «Научись спасать жизнь!» ситуация со знаниями в этой области сдвинулась с мертвой точки — подготовленных людей с каждым годом становится все больше.