Шипулин побил рекорд СССР и России по числу медалей на Кубке мира по биатлону

Российский биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин стал бронзовым призером гонки преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает «Р-спорт».

Первым к финишу пришел француз Мартен Фуркад, норвежец Свенсен стал вторым.

В ходе всей гонки Шипулин показывал очень хорошие результаты. На трех рубежах он был точен и только на последнем допустил решающий промах и ушел на штрафной круг. В итоге российский биатлонист финишировал третьим, уступив две сотые секунды норвежцу.

Результаты остальных россиян: 7. Матвей Елисеев (2 промаха; +1.27,5), 8. Максим Цветков (2 промаха; +1.28,0), 26. Евгений Гараничев (2 промаха; +2.34,0), 34. Антон Бабиков (5 промахов; +2.54,9).

Бронза Шипулина, завоеванная им в словенской Поклюке, позволила спортсмену обойти советско-российского лыжника Владимира Драчева по количеству подиумов в личных гонках на Кубке мира. Всего на счету Шипулина — 33 подиума. Больше нет ни у кого в этом условном историческом рейтинге, основанном на результатах биатлонистов сборных России и СССР.

В свою очередь, двукратный чемпион Олимпиады в Сочи Мартен Фуркад одержал четыре победы в пяти гонках текущего розыгрыша Кубка мира.

В воскресенье в Поклюке у мужчин пройдет мужская эстафета 4 по 7,5 км.