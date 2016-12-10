Мемория. Анатолий Тарасов

10 декабря 1918 года родился Анатолий Тарасов, тренер, «отец русского хоккея».

Личное дело

Анатолий Владимирович Тарасов (1918—1995) родился в Москве. Ему было девять лет, когда умер отец. Мать одна воспитывала двоих детей — Анатолия и его младшего брата Юрия.

Семья жила недалеко от спортивного комплекса «Динамо», и братья пошли в хоккейную школу «Юный динамовец». Анатолий был капитаном юношеской команды «Динамо» по хоккею с мячом, затем сборной Москвы.

После семи классов школы он окончил училище на слесаря, а в 1937 году по рекомендации «Юного динамовца» Тарасов поступил в Высшую школу тренеров при Московском институте физкультуры.

До войны играл в футбол — сначала в составе одесского «Динамо», затем в ЦДКА (Центральный дом Красной армии, будущий ЦСКА). С прерванного войной чемпионата СССР 1941 года Тарасов ушел на фронт.

В 1945 году демобилизовался в звании старшего майора и стал играющим тренером одновременно футбольной и хоккейной команд Военно-воздушных сил Московского военного округа.

В 1947 году был назначен играющим тренером хоккейного клуба ЦДКА. В составе команды провел сто матчей, трижды (1948—1950) выигрывал чемпионаты страны.

В 1953 году Тарасов завершил игровую карьеру, продолжив тренировать. Всего под его руководством хоккейная команда ЦСКА 18 раз выигрывала чемпионаты СССР.

В 1958 году он был назначен старшим тренером хоккейной сборной страны. Во главе с Тарасовым сборная завоевала серебро чемпионатов мира 1958 и 1959 годов и бронзу Олимпийских игр 1960 года.

В 1961 году главным тренером сборной стал «динамовец» Аркадий Чернышев. В 1962 году он позвал к себе Тарасова в качестве второго тренера. Под руководством Чернышева и Тарасова сборная с 1963 по 1971 год выиграла девять чемпионатов мира подряд, а также три Олимпиады — в 1964, 1968 и 1972 годах.

После Игр 1972 года в японском Саппоро Тарасов и Чернышев покинули национальную команду. По одной из версий, это произошло из-за отказа сыграть с чехословаками вничью, что обеспечило бы команде из соцстраны второе место. Однако на Играх СССР разгромил чехословаков 5:2, а второе место заняли американцы.

В 1974 году Тарасов закончил тренировать ЦСКА, а в 1975 году на сезон вернулся в футбол, став во главе футбольной команды ЦСКА, которая, однако, заняла лишь 13-е место в высшей лиге.

Еще в 1964 году Тарасов основал всесоюзный хоккейный турнир среди детских команд «Золотая шайба». После завершения тренерской карьеры до 1991 года он возглавлял это хоккейное движение, ныне носящее имя Тарасова.

Анатолий Тарасов умер в Москве 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.

Чем знаменит

С воспитанниками клуба "Харламовец". 1994 Mipeha / Wikimrdia Commons

Выдающийся советский хоккеист и тренер, один из основателей советской хоккейной школы. Американская энциклопедия «Британника» называет Тарасова «отцом русского хоккея».

При этом главным тренером сборной Тарасов был лишь в 1953 году и с 1958 по 1960 год. За это время команда СССР не завевала ни одной золотой награды. Основные достижения Тарасова приходятся на время, когда он был вторым тренером советской команды при Аркадии Чернышеве. Чернышев и Тарасов трижды подряд выигрывали зимние Олимпийские игры (1964, 1968, 1972) и девять раз подряд — чемпионаты мира (1963—1971).

Анатолий Тарасов воспитал целую плеяду известных российских хоккеистов, среди них Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Анатолий Фирсов, Александр Рагулин, Виктор Кузькин и многие другие.

О чем надо знать

Летом 1939 года Тарасов женился на студентке института физкультуры по имени Нина. Они быстро расписались в Бауманском райисполкоме Москвы, заказали себе в институтской столовой «праздничное» блюдо — бефстроганов, а вечером того же дня Тарасов отбыл в Одессу, чтобы играть за местный ФК «Динамо». До отъезда он лишь успел забежать домой и оставил записку: «Мама, я, кажется, женился!» С женой до перехода в ЦДКА Тарасов виделся, лишь когда приезжал в Москву на игры. Супруга спортсмена Нина Григорьевна работала преподавателем физкультуры.

У Тарасовых родились две дочери: старшая Галина работала учительницей русского языка и литературы. Младшая — Татьяна Тарасова — известный тренер по фигурному катанию. Галина скончалась от рака в 2009 году, через год умерла Нина Григорьевна.

Прямая речь

Тренер Татьяна Тарасова об отце (Telesem.ru, ноябрь 2012): «В детстве, когда папа был дома, мы ходили на цыпочках. Никто нас не пугал, сами понимали: он занимается важным делом. Я любила отца и побаивалась… Как-то он из-за границы привез четыре чемодана. Мы думали — подарки, а оказались грибы. Двое суток их чистили, резали, варили. В другой раз привез из Болгарии саженцы роз. [Сестра] Галюша была послабее меня, и он сказал мне вырыть для цветов на даче канаву четырехметровой длины. <…>

Воспитывали нас по-мужски. В четыре года отец научил меня плавать, бросив с лодки в море. А когда способности к спорту разглядел, каждый день по утрам выгонял на зарядку во двор в любую погоду. Лет в семь я сама ездила на тренировки, в шесть утра уже была в метро. Но на Галю, в которой спортивных перспектив не видел, не наседал.

Отец никогда не давил. Лишь однажды, когда в 19 лет я травмировалась так, что стала непригодна для спорта, настоял, чтобы пошла на тренерскую работу. Я хотела в ГИТИС, а он отрезал: "Артистов у нас не будет"».

Об уходе из сборной (хоккейный тренер Юрий Королев, Sovsport.ru, июнь 2015): «Мы втроем — я, Тарасов, [Аркадий] Чернышев — встретились напротив "Яра". Была там двухэтажная стекляшечка-шашлычная. Взяли килограмма полтора сосисок, две бутылки водки. Сели… Анатолий Владимирович говорит: "Ну все, Аркадий… Да что ты переживаешь? Правильно сделали. Пусть теперь кто-то еще девять раз выиграет чемпионат мира".

Министр [спорта СССР Сергей] Павлов объявлял: "Они закапризничали после Олимпиады. Думали, я им бумагу об увольнении не подпишу? Решили, назад буду звать?"

Трудно сказать, в чем дело. Может, Тарасов с Чернышевым устали. Сами попросили освободить от занимаемой должности. А назад не позвали».

О хобби Тарасова (внук тренера Алексей Тарасов; там же): «У деда не только хоккейные архивы сохранились, но и кулинарные рецепты. Собирал в тетради свои наблюдения, вырезки из "Работницы", всё подписывал — как сжать, как поливать. Он ведь обожал выращивать цветы, был фанатом грибов. Вез луковицы из-за границы, его тюльпаны до сих пор растут — как трава.

Все обожали бывать у Анатолия Владимирович в гостях. Хотя там все время нужно было что-то делать. Тарасов раздавал каждому инвентарь и ставил задачи — где копать, что полоть. Но было весело, интересно, как и его хоккейные тренировки…

Рационализация жизни была удивительной. Тарасов даже составлял план, как завязывать шнурки. Ведь если тратить на это минуту, то за жизнь можно потерять пять месяцев только на это дело. Анатолий Владимирович просто ноги вставлял в ботинки, и полузамотанные шнурки держали стопу».

6 фактов об Анатолии Тарасове

Одно время Тарасов и его младший брат Юрий играли в хоккейной команде ВВС Московского военного округа. Анатолий Тарасов также тренировал команду, но руководитель клуба Василий Сталин заменил его Всеволодом Бобровым, а Тарасов перешел в ЦДКА. В январе 1950 года самолет с хоккеистами команды ВВС МВО потерпел катастрофу в Свердловске. Юрий Тарасов погиб.

В ЦДКА Анатолий Тарасов играл в одной тройке с Всеволодом Бобровым и Евгением Бабичем. Впоследствии отношения Тарасова и Боброва сильно испортились. Уже став тренерами, они жили в одном доме на Ленинградском проспекте. Рассказывают, что однажды их «Волги» полчаса стояли в арке дома друг напротив друга, не уступая дорогу.

Важные встречи Тарасов любил проводить в бане. Компанию ему составляли друг и сосед, баскетбольный тренер Александр Гомельский и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. Владислав Третьяк однажды признался, что Тарасов парился фанатично, из-за чего ходить с ним в парилку было невозможно.

Анатолий Тарасов — дважды кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1957, 1972) и ордена «Знак Почета» (1965, 1968).

С 1974 года — член Зала хоккейной славы в Торонто, с 1997 года — Зала хоккейной славы Международной федерации хоккея. В 2008 году Федерация хоккея США присудила Тарасову приз имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея.

Написал книги «Тактика хоккея» (1963) и «Хоккей грядущего» (1971). Также в 2015 году внук тренера Алексей Тарасов выпустил книгу «Хоккей. Родоначальники и новички» на основе неизданных записей Анатолия Тарасова.

Материалы об Анатолии Тарасове:

Биография в Википедии

Биографическая справка на Vokrug.tv

Статья на РИА Новости

Воспоминания о тренере на Sportstories.rsport.ru

Факты о Тарасове на сайте «Российской газеты»