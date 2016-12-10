Суд в Петербурге арестовал полковника Тимченко до 7 февраля

Смольнинский районный суд Петербурга принял решение санкционировать арест начальника Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) по СЗФО полковника Юрия Тимченко, который был задержан по подозрению в получении взятки, передает РИА Новости.

Соответствующее ходатайство было подано в суд следователем, ведущим дело. Срок заключения Тимченко под стражу — до 7 февраля 2017 года.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в связи с делом Тимченко собирается ходатайствовать об увольнении замначальника ГУСБ Антона Ромейко-Гурко.

Крое того, в МВД РФ после задержания Тимченко приняли решение осуществить структурные изменения в Главном управлении собственной безопасности, чтобы «оптимизировать деятельность» этого ведомства.

По версии следствия, Тимченко требовал у руководства ООО «Деловые линии», зная о возбужденном в отношении них уголовном деле о неуплате налогов, взятку в сумме не менее 100 млн рублей. Взамен, как считают следователи, полковник обещал прекратить уголовное преследование и снять арест с расчетных счетов организации.

Представители «Деловых линий» обратились в правоохранительные органы, и ФСБ РФ организовала передачу «взятки» — муляжа купюр на сумму в 50 млн рублей. После этого Тимченко был задержан в своем рабочем кабинете, где при обыске обнаружили и изъяли 350 тысяч рублей.