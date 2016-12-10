Команда Трампа высмеяла тему помощи со стороны России на выборах

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа с иронией прокомментировала сообщения СМИ о вмешательстве России в голосование на выборах главы государства, сообщает Associated Press.

«Это те же люди, которые говорили, что Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения,— цитирует агентство сообщение штаба политика.— Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории».

Ранее газета The Washington Post сообщала со ссылкой на собственные источники, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в ходе расследования пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход всенародного голосования 8 ноября, пытаясь помочь победить кандидату от республиканцев.

Кроме того, американская спецслужба предполагает, что власти РФ были причастны к взлому серверов Демократической партии, а также избирательных систем трех штатов.