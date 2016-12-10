Турцию обвинили в отправке в НАТО пророссийских чиновников

Турция заменяет настроенных на сотрудничество с Западом военных представителей страны в НАТО на сторонников России, Китая и Ирана. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, в распоряжении редакции имеются электронные письма недавно уволенных турецких военнослужащих верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил альянса Кертису Скапаротти.

Генералу сообщают о «значительном росте ультранационалистических и антизападных настроений» в армии Турции.

Один из турецких офицеров уточнил, что «некоторые новые представители страны в альянсе ставят под вопрос ценности НАТО и даже ненавидят западные организации, поддерживая при этом Россию, Китай и Иран».

В этом же письме сообщается о двух высокопоставленных турецких офицерах в посольстве Лондона, которые были отозваны обратно в Турцию после попытки госпереворота в июле этого года.

В организации переворота власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. После подавления мятежа в Турции были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч военных и госслужащих.