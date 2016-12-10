Глава антидопингового агентства США призвал исключить Россию из МОК

Исполнительный директор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) на время исключить из своих рядов Олимпийский комитет России (ОКР). Соответствующее заявление Тайгарта опубликовано на сайте USADA.

Тайгарт считает, что такое наказание должно последовать за создание в России государственной системы покрывательства применению допинга. Американский спортивный функционер подчеркнул, что в опубликованной в минувшую пятницу второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена было доказано, что олимпийское движение стало коррумпированным.

«МОК должен вмешаться. Честные спортсмены не будут удовлетворены, пока WADA не будет утверждена в качестве международного независимого регулятора, а ОКР не будет исключена из состава МОК до исправления всех нарушений. Также нужно запретить проведение всех спортивных соревнований на территории России», — говорится в заявлении Тайгарта.

В мае Трэвис Тайгарт выступил против участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он сделал это заявление в документальном фильме, показанном американским телеканалом СBS News. В этом фильме бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов рассказал, что, по крайней мере, четверо победителей сочинской Олимпиады 2014 года принимали стероиды.