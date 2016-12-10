10 декабря 2016, 11:52
В США военный вертолет экстренно сел на школьном футбольном поле
Военный вертолет ВВС США совершил вынужденную посадку на школьном футбольном поле в американском штате Виргиния, передает телеканал Fox 5.
Экипаж вертолета принял решение об экстренной посадке из-за технических неполадок. В результате инцидента никто не пострадал.
Позже на поле приземлился еще один вертолет, который доставил персонал и оборудование для устранения технических проблем.
Как уточняется в твиттере военной базы Joint Base Andrews, к которой приписан вертолет, причиной посадки, которая была совершена «в качестве меры предосторожности», стал световой аварийный сигнал. Также уточняется модель вертолета — Bell UH-1.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое
Нюта Федермессер